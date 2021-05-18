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Боевики открыли огонь по ВСУ из жилых кварталов Донецка: схема обстрела

18.05.2021, 18:19
Боевики открыли огонь по ВСУ из жилых кварталов Донецка: схема обстрела - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов прямо в жилых квартах оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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Украинская сторона СЦКК сообщает, что незаконные вооруженные формирования ведут провокационные обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов. Это противоречит нормам Международного гуманитарного права и подвергает опасности мирных жителей.

По данным украинских военных, вечером 17 мая оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ в районе Песок. Для обстрелов боевики использовали минометы калибра 82 и 120 мм. При этом свои огневые позиции пророссийские наемники оборудовали прямо на площадках и во дворах рядом с жилыми домами, а один из минометов разместили возле Донецкой городской клинической больницы №21.

В штабе ООС также отметили, что обстрелы из жилых кварталов оккупанты сопроводили фейковыми "вбросами" о том, что огонь якобы открыли украинские военные.

По обновленным данным штаба ООС, всего с начала суток, 18 мая, оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. В частности, боевики дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песок. Еще один обстрел был в направлении Авдеевки.

Читайте также: Война на Донбассе. Военные сбили беспилотники боевиков

Оксана Житнюк
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"ДНР" оос обстрел война Донбасс миномет Пески Донецк сцкк
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