Боевики открыли огонь по ВСУ из жилых кварталов Донецка: схема обстрела

Боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов прямо в жилых квартах оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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Украинская сторона СЦКК сообщает, что незаконные вооруженные формирования ведут провокационные обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов. Это противоречит нормам Международного гуманитарного права и подвергает опасности мирных жителей.

По данным украинских военных, вечером 17 мая оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ в районе Песок. Для обстрелов боевики использовали минометы калибра 82 и 120 мм. При этом свои огневые позиции пророссийские наемники оборудовали прямо на площадках и во дворах рядом с жилыми домами, а один из минометов разместили возле Донецкой городской клинической больницы №21.

В штабе ООС также отметили, что обстрелы из жилых кварталов оккупанты сопроводили фейковыми "вбросами" о том, что огонь якобы открыли украинские военные.

По обновленным данным штаба ООС, всего с начала суток, 18 мая, оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. В частности, боевики дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песок. Еще один обстрел был в направлении Авдеевки.

19 апреля 2021-го боевики удаленно заминировали жилой район в поселке Зайцево.

23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями спецназа, разведкой и снайперами.

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Оксана Житнюк

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