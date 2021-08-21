Сотрудники посольства США поздравили с Днем Независимости песней Kozak System: видео

Сотрудники посольства США в Украине поздравили украинцев с приближающимся Днем Независимости, спев песню "Мой друг" украинской группы Kozak System. Соответствующее видео опубликовано в Instagram посольства.

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В комментарии к видео говорится, что песня записана "в честь дружбы между народом Украины и США".

"Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину – ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", – говорится в комментарии посольства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)

В парадах в День независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

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Вадим Ребрина

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