Сотрудники посольства США поздравили с Днем Независимости песней Kozak System: видео
21.08.2021, 17:05
Скриншот с видео
Сотрудники посольства США в Украине поздравили украинцев с приближающимся Днем Независимости, спев песню "Мой друг" украинской группы Kozak System. Соответствующее видео опубликовано в Instagram посольства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В комментарии к видео говорится, что песня записана "в честь дружбы между народом Украины и США".
"Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину – ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", – говорится в комментарии посольства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- В парадах в День независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
Читайте также: Украинцы и через 30 лет после развала СССР проголосовали бы за независимость страны: опрос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии