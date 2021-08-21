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Сотрудники посольства США поздравили с Днем Независимости песней Kozak System: видео

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 17:05
Сотрудники посольства США поздравили с Днем Независимости песней Kozak System: видео - Фото
Скриншот с видео

Сотрудники посольства США в Украине поздравили украинцев с приближающимся Днем Независимости, спев песню "Мой друг" украинской группы Kozak System. Соответствующее видео опубликовано в Instagram посольства.

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В комментарии к видео говорится, что песня записана "в честь дружбы между народом Украины и США".

"Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину – ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", – говорится в комментарии посольства.

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Публикация от U.S. Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)

  • В парадах в День независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

Читайте также: Украинцы и через 30 лет после развала СССР проголосовали бы за независимость страны: опрос

Вадим Ребрина
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США день независимости kozak system
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