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Союз журналистов призвал Офис президента и Мендель извиниться

Союз журналистов призвал Офис президента и Мендель извиниться - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)
28.09.2019, 19:31

Препятствование журналистской деятельности - худшая их возможных реакций власти, считает глава НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины обратился к Офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за "некорректные заявления и досадные ситуации". Об этом сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Пресс-секретарь Президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Ни дружеские объятия, ни отталкивания-оттягивания - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться", - заявил Томиленко.

Препятствование журналистской деятельности он назвал "худшей из возможных реакций власти" на неудобны вопросы прессы.

Томиленко призвал власти построить корректные отношения с журналистами.

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Сергей Томиленко юлия мендель офис президента
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