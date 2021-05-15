Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: сегодня Украину накроют грозы

15 мая в большинстве областей Украины ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"В ближайшие один-три часа, и до конца суток, в западных, северных и центральных областях грозы", – заявляют в ГСЧС.

Сообщается, что грозы ожидаются также в Киеве и области до конца суток.

Также ГСЧС сообщает о повышенном уровне пожарной опасности в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей, который будет удерживаться на протяжении 15 и 16 мая.

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Владислав Сердюк

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