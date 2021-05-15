Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: сегодня Украину накроют грозы
15.05.2021, 12:30
Иллюстративное фото: pixabay.com
15 мая в большинстве областей Украины ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В ближайшие один-три часа, и до конца суток, в западных, северных и центральных областях грозы", – заявляют в ГСЧС.
Сообщается, что грозы ожидаются также в Киеве и области до конца суток.
Также ГСЧС сообщает о повышенном уровне пожарной опасности в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей, который будет удерживаться на протяжении 15 и 16 мая.
Читайте также: Некогда самый большой в мире айсберг практически растаял
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии