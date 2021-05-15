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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: сегодня Украину накроют грозы

15.05.2021, 12:30
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: сегодня Украину накроют грозы - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

15 мая в большинстве областей Украины ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

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"В ближайшие один-три часа, и до конца суток, в западных, северных и центральных областях грозы", – заявляют в ГСЧС. 

Сообщается, что грозы ожидаются также в Киеве и области до конца суток. 

Также ГСЧС сообщает о повышенном уровне пожарной опасности в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей, который будет удерживаться на протяжении 15 и 16 мая. 

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Владислав Сердюк
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прогноз погоды ГСЧС Укргидрометцентр
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