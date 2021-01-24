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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: сильный ветер, дождь и мокрый снег

24.01.2021, 11:34
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: сильный ветер, дождь и мокрый снег - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

24 и 25 января на территории западной Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а также значительные дожди и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях снег и метели, а на дорогах гололед. Объявлен первый уровень опасности. 

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

Из-за ухудшения погоды на правобережье возможны перебои с подачей электричества, а в западных областях также нарушение транспортного движения на отдельных участках дорог и улиц.

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Владислав Сердюк
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