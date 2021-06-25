Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украину идут ливни, град и шквалы
25.06.2021, 14:32
Иллюстративное фото: depositphotos.com
На выходных в Украине ожидаются ливни, грозы, град и шквалы, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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26 июня грозы прогнозируют в западных, северных и южных областях Украины.
27 июня грозы ожидаются по всей стране, в отдельных районах град и ветер до 15-20 м/с.
26 июня в западных, а 27 июня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни.
- На выходных в Украину придут грозы, жара немного отступит: карта погоды
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