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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украину идут ливни, град и шквалы

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 14:32
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украину идут ливни, град и шквалы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На выходных в Украине ожидаются ливни, грозы, град и шквалы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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26 июня грозы прогнозируют в западных, северных и южных областях Украины.

27 июня грозы ожидаются по всей стране, в отдельных районах град и ветер до 15-20 м/с.

26 июня в западных, а 27 июня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни.

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Денис Юдин
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шквалы гроза град ливень
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