Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украину идут ливни, град и шквалы

На выходных в Украине ожидаются ливни, грозы, град и шквалы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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26 июня грозы прогнозируют в западных, северных и южных областях Украины.

27 июня грозы ожидаются по всей стране, в отдельных районах град и ветер до 15-20 м/с.

26 июня в западных, а 27 июня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни.

На выходных в Украину придут грозы, жара немного отступит: карта погоды

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Денис Юдин

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