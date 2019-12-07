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"Спасибо, что не выкинули на улицу". Филарет о решении Синода ПЦУ

"Спасибо, что не выкинули на улицу". Филарет о решении Синода ПЦУ - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.12.2019, 08:45

Почетный патриарх Филарет убежден, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Об этом говорится в его заявлении.

"Спасибо предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной церкви Украины, что на своем заседании проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать. А оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36, которое я построил в тяжелые для церкви советские времена", - отметил Филарет.

Он добавил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

По его словам, Киевский патриархат "будут бороться до последнего".

Справка. 20 июня Филарет провел "собор УПЦ КП", на котором постановили "восстановить" существование этой церкви и "отменили" признание ПЦУ. 24 июня синод ПЦУ постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП, в непосредственное подчинение Епифанию.

  • 5 декабря Священный синод Православной церкви Украины принял решение дать почетному патриарху Филарету право на пожизненное совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

 

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Владимирский собор партиарх филарет митрополит епифаний
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