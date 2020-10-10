Спецназовцы с военными НАТО провели учения на британском эсминце: фото

Визит британского корабля в Одессе продлится до 12 октября 2020 года

Операторы-разведчики 73-го морского центра Сил Специальных операций им. атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с военными стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских ВМС Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна.

Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "Орбитал" – "Развитие партнерства – Украина".

СПРАВКА. Эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon" (D35) вошел в состав флота в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса присутствует изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch – национального символа Уэльса. Это единственный корабль королевского флота, который был украшен таким образом.

7 октября в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon".

Арина Толина

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