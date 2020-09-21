Степанов: Из почти 36 000 коек, предназначенных для больных COVID-19, более 13 000 заняты

По словам министра, за полгода количество подготовленных коек увеличили в три раза

В больницах Украины 13 108 коек заняты больными COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в программе Свобода слова.

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По его словам, в министерстве оценивают ситуацию с эпидемией как достаточно напряженную.

"Из почти 36 000 коек, которые у нас отведены для больных коронавирусом, уже около... 13 108 коек сегодня утром были заняты больными с подтвержденным диагнозом или с симптоматикой коронавируса", – сказал Степанов.

Он отметил, что за полгода количество подготовленных коек увеличили в три раза.

Также Степанов рассказал, что в начале апреля в Украине делали 200 тестов на коронавирус в сутки, а сейчас делается 30 000 тестов в сутки. За прошедшую неделю было сделано 188 000 ПЦР-тестов.

Он добавил, что сейчас в среднем по Украине больнице на полтора месяца обеспечены средствами индивидуальной защиты.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек, больше всего заболевших зафиксировали в Харьковской (245), Львовской областях (201) и Киеве (275).

Наталия Медведева

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