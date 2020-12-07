Степанов попросил у США вакцину от COVID-19 "в режиме тестирования"

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил у США вакцину против COVID-19 "в режиме тестирования". Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Как отмечается, Степанов говорил с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

"Ближайшие две недели мы подпишем договора о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы", – подчеркнул Степанов.

По информации МОЗ, Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.

Кроме того, временный поверенный предложила МОЗ помощь с разработкой алгоритма и плана действий по логистике и планамв вакцинации.

Она подчеркнула, что США поддерживают официальную позицию МОЗ об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний.

"Уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", – сказала Квин.

4 декабря сообщалось, что Украина рассчитывает получить вакцины против коронавируса от мировых производителей, в том числе от компании Pfizer, во втором квартале следующего года.

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Наталия Медведева

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