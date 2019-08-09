Страна станет уязвимой: ВМС против ликвидации военной прокуратуры

Военная прокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины выступили против возможной ликвидации военной прокуратуры. Об этом говорится в заявлении пресс-центра ВМС.

Там же отмечено, что военной прокуратурой внесен вклад в борьбу с преступностью, в частности - расследование военных преступлений. Как пример в ВМС приводят собранные военными прокурорами доказательства агрессии РФ в Керченском проливе, что отразились в решении трибунала ООН по морскому праву.

"Прокуратуре в целом, которая занимается только гражданскими делами, для полного понимания тонкостей подобных дел понадобится не один год. А, следовательно, говорить о ликвидации такого важного правоохранительного органа, когда наша страна находится в нестабильной ситуации уже 6-й год подряд не стоит", - заявили в ВМС и добавили, что в таком случае Украина станет уязвимой. Это уже сыграет на руку России, чего допустить нельзя, сказано в заявлении.