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Страна станет уязвимой: ВМС против ликвидации военной прокуратуры

Страна станет уязвимой: ВМС против ликвидации военной прокуратуры - Фото
Военная прокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 16:19

О возможности ликвидации военной прокуратуры заговорили в Офисе президента

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины выступили против возможной ликвидации военной прокуратуры. Об этом говорится в заявлении пресс-центра ВМС.

Там же отмечено, что  военной прокуратурой внесен вклад в борьбу с преступностью, в частности - расследование военных преступлений. Как пример в ВМС приводят собранные военными прокурорами доказательства агрессии РФ в Керченском проливе, что отразились в решении трибунала ООН по морскому праву.

"Прокуратуре в целом, которая занимается только гражданскими делами, для полного понимания тонкостей подобных дел понадобится не один год. А, следовательно, говорить о ликвидации такого важного правоохранительного органа, когда наша страна находится в нестабильной ситуации уже 6-й год подряд не стоит", - заявили в ВМС и добавили, что в таком случае Украина станет уязвимой. Это уже сыграет на руку России, чего допустить нельзя, сказано в заявлении.

  • 7 августа заместитель главы ОПУ Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом. 
  • В ответ коллектив военных прокуратур в специальном заявлении назал слова Рябошапки неприемлимыми.
  • Главную военную прокуратуру Украины в настоящее время возглавляет Анатолий Матиос. Он же - заместитель генпрокурора.

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ВМС Украины военная прокуратура ликвидация
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