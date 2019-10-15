Суд Киева вынес заочный приговор крымской судье за госизмену

Суд (фото - pixabay.com)

Святошинский районный суд Киева вынес заочный приговор бывшей судье Севастопольского суда, назначив ей 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемая, будучи судьей, в течение марта-декабря 2014 года приняла участие в создании оккупационных судов в Крыму. Правоохранители пояснили, что указом президента страны-агрессора Владимира Путина она была назначена в "арбитражный суд" и своими действиями оказала помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

В ГПУ добавили, что женщина также принимала "судебные решения", которыми имущество украинского Министерства обороны в Крыму признавалось "собственностью органов военного управления РФ".

Ранее сообщалось об осуждении за госизмену жителя Полтавской области.

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