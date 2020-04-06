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Суд не стал наказывать за нарушение карантина женщину, которая шила маски

Суд не стал наказывать за нарушение карантина женщину, которая шила маски - Фото
Иллюстратиционное фото: OMER MESSINGER/EPA
06.04.2020, 17:15

Женщина шила маски для защиты от коронавируса в ателье, которое было закрыто на период карантина

Шевченковский районный суд Львова освободил от наказания владелицу ателье "Ремонт одежды", которая продолжала работать в период карантина. На судебном заседании женщина пояснила, что вышла в тот день на работу, чтобы пошить маски для себя и своих близких. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений. 

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18 марта Львовский городской совет обязал временно закрыть в городе все мастерские по ремонту одежды на период действия карантина. Женщину застали на рабочем месте 20 марта: на нее составили протокол и сфотографировали место работы.

Приняв во внимание характер и обстоятельства правонарушения, суд решил освободить женщину от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

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  • 31 марта продавщице магазина выписали штраф в размере 17 000 грн. за торговлю без маски.
  • 1 апреля жителя Сум оштрафовали на 17 000 грн за поход в магазин без маски.

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Дарья Мостовая
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