Суд не стал наказывать за нарушение карантина женщину, которая шила маски

Иллюстратиционное фото: OMER MESSINGER/EPA

Шевченковский районный суд Львова освободил от наказания владелицу ателье "Ремонт одежды", которая продолжала работать в период карантина. На судебном заседании женщина пояснила, что вышла в тот день на работу, чтобы пошить маски для себя и своих близких. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

18 марта Львовский городской совет обязал временно закрыть в городе все мастерские по ремонту одежды на период действия карантина. Женщину застали на рабочем месте 20 марта: на нее составили протокол и сфотографировали место работы.

Приняв во внимание характер и обстоятельства правонарушения, суд решил освободить женщину от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

31 марта продавщице магазина выписали штраф в размере 17 000 грн. за торговлю без маски.

1 апреля жителя Сум оштрафовали на 17 000 грн за поход в магазин без маски.

Читайте также: Полиция оштрафовала строительные гипермаркеты за нарушение режима карантина