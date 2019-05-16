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16.05.2019, 10:55

Суд разрешил провести конкурс на пост ректора НМУ им. Богомольца

Суд разрешил провести конкурс на пост ректора НМУ им. Богомольца - Фото
Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения провести конкурс на должность ректора медуниверситета

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Апелляционный суд Киева разрешил Министерству здравоохранения провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца. Об этом Минздрав сообщает в Facebook.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Минздрава и НМУ им. А.А. Богомольца. Теперь министерство сможет реализовать свои законные полномочия и провести конкурс на должность ректора.

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"Ранее Печерский районный суд Киева принял решение от 6 ноября 2018 года, которое запрещало МЗУ проводить конкурс на должность ректора. МЗУ и НМУ им. А.А. Богомольца подали апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил 15 мая 2019 года. В результате отменено постановление Печерского районного суда, соответственно Министерству разрешено организовать конкурс", - уточняет Минздрав.

20 февраля 2018 года Минздрав отстранил Екатерину Амосову с поста ректора медуниверситета и расторгнул с ней контракт, а 16 апреля она была уволена. 26 апреля на сайте НМУ появилось решение суда об отмене приказа об увольнении и возвращении Амосовой на пост ректора. В суде информацию о существовании постановления о восстановлении в должности опровергли. Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной подделки постановления суда.

20 сентября суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ им. Богомольца незаконным. В Минздраве отметили, что пока не получили надлежащим образом заверенную копию решения суда, Амосова не является руководителем НМУ. Там же призвали Нацполицию и ГПУ расследовать "ряд ее дерзких преступлений", и отметили, что Амосова "заблокировала работу университета".

2 октября Амосову снова уволили.

22 декабря суд остановил действие приказа Минздрава об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора.

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Теги: минздрав, НМУ им. Богомольца
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