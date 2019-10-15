Суд в РФ изменил приговор украинцу, осужденному за "шпионаж"

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

Верховный суд страны-агрессора России изменил приговор гражданину Украины Константину Давыденко, которого ранее осудили за "шпионаж в пользу украинских спецслужб", пишут российские СМИ.

Сообщается, что срок заключения был снижен - с 10,5 до 7 лет пребывания в колонии строгого режима. Таким образом суд назначил наказание ниже низшего предела - законодательство РФ предусматривает от 10 до 20 лет заключения за шпионаж.

Адвокат украинца Ольга Динзе сообщила Крым.Реалии, что Давыденко находится в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

"Он находился в нем и до этого, где-то на протяжении полугода. Пока ситуация с обменом не разрешена, но в любом случае, он будет находиться в этих списках. Если вдруг произойдет то самое событие и российская сторона договорится с украинской об обмене, то я думаю, что он будет один из первых", - сказала адвокат.

Давыденко задержали в оккупированном Крыму в феврале 2018-го и обвинили в "шпионаже". В июне 2019 года так называемый "верховный суд Крыма" приговорил его к 10,5 годам заключения.

12 октября глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что в очередном обмене пленными, который готовится в данный момент, могут участвовать три группы людей.

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