Супрун сказала, когда в частные клиники поступят вакцины

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С начала лета частные медучреждения и врачи, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, получат необходимое количество вакцин для своих пациентов. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, речь идет о тех вакцинах, которые входят в национальный календарь прививок и закуплены правительством через международные организации.

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"Все они приобретены за средства налогоплательщиков, а значит будут бесплатными", - уточнила Супрун.

В каких частных клиниках можно будет бесплатно вакцинироваться:

частные клиники, заключившие договор с Национальной службой здоровья Украины;

врачи-ФЛП, сотрудничающие с Национальной службой здоровья Украины;

частные роддома и неонатологические центры (вакцины для новорожденных - БЦЖ и для профилактики гепатита В), даже если они пока не работают с НСЗУ.

"Чтобы бесплатно вакцинироваться по национальному календарю прививок в частной клинике или у врача-ФЛП, ребенок или взрослый должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром", - уточнила Супрун.

По ее словам, для того, чтобы получить вакцины в частных роддомах и неонатологических центрах, заключать там декларацию с врачами не нужно.

5 апреля 2019 года Супрун заявила, что есть значительная связь между ростом популизма в европейских странах и уровнем недоверия к вакцинации.