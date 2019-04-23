Супрун сказала, когда в частные клиники поступят вакцины

С начала лета частные медучреждения и врачи, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, получат необходимое количество вакцин для своих пациентов. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, речь идет о тех вакцинах, которые входят в национальный календарь прививок и закуплены правительством через международные организации.
"Все они приобретены за средства налогоплательщиков, а значит будут бесплатными", - уточнила Супрун.
В каких частных клиниках можно будет бесплатно вакцинироваться:
"Чтобы бесплатно вакцинироваться по национальному календарю прививок в частной клинике или у врача-ФЛП, ребенок или взрослый должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром", - уточнила Супрун.
По ее словам, для того, чтобы получить вакцины в частных роддомах и неонатологических центрах, заключать там декларацию с врачами не нужно.
5 апреля 2019 года Супрун заявила, что есть значительная связь между ростом популизма в европейских странах и уровнем недоверия к вакцинации.