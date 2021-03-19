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Сыро и промозгло. В Украину придет мокрый снег, а в Карпатах похолодает: прогноз погоды

19.03.2021, 10:14
Сыро и промозгло. В Украину придет мокрый снег, а в Карпатах похолодает: прогноз погоды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Несмотря на середину марта тепло в Украину пока не торопится – ближайшие три дня украинцев ждет сырая, промозглая и холодная погода. По всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются дожди и мокрый снег, передает Укргидрометцентр.

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Сухая и ясная погода порадует только жителей Закарпатья, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Ровенской, Тернопольской и Львовской областей. Также без осадков пройдет это воскресенье.

Температура днем в Карпатах составит -2º...-9º, ночью холоднее – до -12º. На всей остальной территории Украины будет теплее: днем +1º...+8º, ночью -5º...+2º.

  • 14 марта синоптики предсказали похолодание в Украине на следующей неделе.

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Дарья Мостовая
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Украина погода дождь Карпаты мокрый снег
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