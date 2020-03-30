Сюр. Астрофизик пытался изобрести "антикоронавирусное" устройство из магнитов

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На фоне пандемии коронавируса и важности соблюдения личной гигиены ученый-астрофизик из Австралии пытался разработать устройство, которое, по задумке, не позволило бы людям касаться лица грязными руками. Тестирование прошло неудачно. Об этом пишет The Guardian.

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Как уточняет издание, во время испытания самодельного устройства ученый засунул себе в нос два магнита и еще два прикрепил снаружи ноздрей. После того, как внешние магниты были сняты, внутренние намертво слиплись между собой в носу и вытащить их обратно у экспериментатора уже не получилось.

В основу устройства мужчина пытался заложить свойства магнитных полей. По его задумке одна часть магнитов должна была крепиться к лицу, а вторая - на руку, в виде браслета.

Астрофизик считал, что при приближении руки к лицу магниты будут гудеть и напоминать, что для избежания заражения коронавируса касаться руками лица нельзя.

После неудачной попытки австралийца госпитализировали в больницу, где под местным обезболиванием врачи вытащили магниты. По его словам, на сегодняшний день эксперименты с магнитами для него окончены и он планирует заняться ремонтными работами по дому, пишет издание.

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