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Там ничего не было о компетенции Минздрава: Степанов о решении КСУ по карантину

01.09.2020, 14:30
Там ничего не было о компетенции Минздрава: Степанов о решении КСУ по карантину - Фото
Максим Степанов (Фото - пресс-служба Министерства здравоохранения)

По словам премьер-министра, сейчас в Украине действует "идеальная модель адаптивного карантина"

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге прокомментировал решение Конституционного суда о признании карантинных ограничений неконституционными. По его мнению, в нем ничего не сказано о компетенции его ведомства. 

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"То, что касается нашей компетенции, Минздрава, относительно ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда ничего по этому поводу не было", подчеркнул министр.

Степанов отметил, что сейчас в стране действует "идеальная модель адаптивного карантина", при которой карантин усиливают в отдельных регионах в зависимости от уровня эпидемической опасности. По его словам, возвращение к жесткому карантину будет возможным только если показатели ухудшатся во всех областях.

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Дарья Мостовая
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