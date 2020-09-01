Там ничего не было о компетенции Минздрава: Степанов о решении КСУ по карантину

По словам премьер-министра, сейчас в Украине действует "идеальная модель адаптивного карантина"

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге прокомментировал решение Конституционного суда о признании карантинных ограничений неконституционными. По его мнению, в нем ничего не сказано о компетенции его ведомства.

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"То, что касается нашей компетенции, Минздрава, относительно ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда ничего по этому поводу не было", — подчеркнул министр.

Степанов отметил, что сейчас в стране действует "идеальная модель адаптивного карантина", при которой карантин усиливают в отдельных регионах в зависимости от уровня эпидемической опасности. По его словам, возвращение к жесткому карантину будет возможным только если показатели ухудшатся во всех областях.

4 июня в Конституционном суде оспорили законность карантина в Украине — в Верховном Суде посчитали, что Кабмин не имел права ограничивать свободу передвижения, право на мирные собрания и нарушать равенство прав и свобод.

28 августа КСУ признал, что правительство не имело право ограничивать конституционные права, однако карантин отменен не будет, потому что постановление Кабмина о введении карантина уже утратило силу.

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Дарья Мостовая

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