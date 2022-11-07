Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина избраны в жюри украинского отбора на Евровидение-2023

Украинцы через голосование в приложении Дія выбрали жюри, члены которого займутся отбором представителя Украины на Евровидение-2023. Лидерами опроса стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина, пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

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По его данным, проголосовали "более полумиллиона украинцев".

После подписания соглашения эта троица официально станет членами жюри.

Если кто-нибудь из них откажется, членом жюри станет следующий по рейтингу кандидат – например, Тина Кароль или DZIDZIO, уточнил Федоров.

В декабре 2022 года украинцы впервые в истории в несколько кликов в Дія выберут исполнителя или группу, которая представит Украину на Евровидении в Лондоне.

В ночь на 15 мая в финале Евровидения-2022 победила Украина с Kalush Orchestrа.

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Євген Пилипенко

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