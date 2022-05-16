Глава литовского правительства Игнрида Шимоните, комментируя победу украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022, призвала европолитиков "учиться у своих людей умению излагать очевидное с поразительной ясностью" – и предоставить Украине в начале лета статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом она написала в Twitter.

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Премьер Литвы отметила, что европейские граждане "сделали именно это ["проголосовали на Украину в ЕС"] своими голосами".

"Наш шанс показать, что мы начинаем учиться – это присвоить Украине статус кандидата в ЕС. Давайте констатируем очевидное в июне", – призвала Шимоните.

Она выложила в следующем сообщении кавер-версию на композицию "Stefania" победителей песенного конкурса, где спела литовская участница Евровидения Моника Лю, джаз- и рэп-певица Дайва Старинскайте, а также поучаствовали музыканты Национального театра оперы и балета Литвы.

После победы Kalush Orchestra разразился скандал: украинское жюри дало Польше, одной из главных союзниц Украины в полномасштабной оборонительной войне против России, ноль баллов. Судьи говорят, что не знают, как так вышло.

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Видео: Go Vilnius/YouTube

Евгений Пилипенко

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