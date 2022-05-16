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Премьер Литвы выложила кавер на Kalush Orchestra и обратилась к политикам Евросоюза: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 09:07
Monika Liu (скриншот)
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Глава литовского правительства Игнрида Шимоните, комментируя победу украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022, призвала европолитиков "учиться у своих людей умению излагать очевидное с поразительной ясностью" – и предоставить Украине в начале лета статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом она написала в Twitter.

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Премьер Литвы отметила, что европейские граждане "сделали именно это ["проголосовали на Украину в ЕС"] своими голосами".

"Наш шанс показать, что мы начинаем учиться – это присвоить Украине статус кандидата в ЕС. Давайте констатируем очевидное в июне", – призвала Шимоните.

Ингрида Шимоните (фото – Twitter литовского правительства)

Она выложила в следующем сообщении кавер-версию на композицию "Stefania" победителей песенного конкурса, где спела литовская участница Евровидения Моника Лю, джаз- и рэп-певица Дайва Старинскайте, а также поучаствовали музыканты Национального театра оперы и балета Литвы.

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После победы Kalush Orchestra разразился скандал: украинское жюри дало Польше, одной из главных союзниц Украины в полномасштабной оборонительной войне против России, ноль баллов. Судьи говорят, что не знают, как так вышло.

Смотрите также: Какие страны больше всего помогают Украине победить Россию: обновленные графики

Видео: Go Vilnius/YouTube

Евгений Пилипенко
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