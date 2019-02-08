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08.02.2019, 23:55

Телескоп Hubble прислал новые фото ледяных гигантов

Телескоп Hubble прислал новые фото ледяных гигантов - Фото
Фото: hubblesite.org

На Уране стала ярче полярная шапка из облаков, а на Нептуне различим темный шторм

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Благодаря космическому телескопу Hubble астрономы получили новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна. На Уране стала ярче полярная шапка из облаков, а на Нептуне различим темный шторм. Об этом сообщает сайт телескопа.

На северном полюсе Урана видна гигантская яркая область белого цвета, так называемая "полярная шапка", которая предположительно может быть долгоживущим штормом и очевидно образовалась из-за сезонных изменений в атмосферных потоках.

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На снимке Нептуна виден темный антициклон, появившийся в южном полушарии планеты. Это четвертый антициклон, который наблюдает Hubble.

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Ранее сегодня сообщалось, что астрономы заметили космическое тело, которое вращается вокруг Солнца и чья орбита проходит как раз между ближайшими к звезде планетами - Меркурием и Венерой.

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Теги: космос, хаббл, уран, нептун, телескоп
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