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08.02.2019, 16:03

Астрономы обнаружили космическое тело внутри земной орбиты

Астрономы обнаружили космическое тело внутри земной орбиты - Фото
Астероид (иллюстрация - Servicio de Informacion y Noticias Cientificas)

Астероид 2019 AQ3 вращается вокруг Солнца меж орбит самых близких к звезде планет - Меркурия и Венеры

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Астрономы заметили космическое тело, которое вращается вокруг Солнца и чья орбита проходит как раз между ближайшими к звезде планетами - Меркурием и Венерой. Об этом пишет Science Alert.

Астероид назвали 2019 AQ3. Полный цикл вращения по орбите у него занимает 165 дней (для сравнения, на Венере год длится 225 дней, а на Меркурии - 88).

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Находка важна тем, что обнаружить астероиды из группы Атиры, в которую и входит 2019 AQ3, не так просто, поскольку они находятся внутри земной орбиты. 

Пока известно о существовании 19 астероидов этой группы. Они не представляют опасности для Земли, но все может измениться, если их орбиту "подкорректируют" Меркурий или Венера. 

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Теги: астероид, космос, 2019 AQ3
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