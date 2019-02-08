Астрономы обнаружили космическое тело внутри земной орбиты

Астероид (иллюстрация - Servicio de Informacion y Noticias Cientificas)

Астрономы заметили космическое тело, которое вращается вокруг Солнца и чья орбита проходит как раз между ближайшими к звезде планетами - Меркурием и Венерой. Об этом пишет Science Alert.

Астероид назвали 2019 AQ3. Полный цикл вращения по орбите у него занимает 165 дней (для сравнения, на Венере год длится 225 дней, а на Меркурии - 88).

Реклама

Находка важна тем, что обнаружить астероиды из группы Атиры, в которую и входит 2019 AQ3, не так просто, поскольку они находятся внутри земной орбиты.

Пока известно о существовании 19 астероидов этой группы. Они не представляют опасности для Земли, но все может измениться, если их орбиту "подкорректируют" Меркурий или Венера.

Читайте также: Защита Земли от глобальной катастрофы: зонд протаранит астероид