Да, мы сделали это. Всем нашим действующим донатерам - дарим сервис бесплатно. Для всех остальных первый месяц всего 1 грн. Дальше - 30 грн / месяц

В мае LIGA.net провела масштабный опрос читателей: что нравится-раздражает, что убрать-улучшить-добавить на сайте. Больше трети читателей назвали баннерную рекламу самым раздражающим фактором. Мы решили проблему: теперь наш сайт доступен без всей баннерной рекламы. Для этого мы запустили услугу LIGA Ad-Free: заплатив 1 гривню за первый месяц, и в дальнейшем - 30 грн, вы получаете чистый сайт без единого баннера. И, конечно, мы дарим LIGA Ad-Free друзьям LIGA.net, донатерам, поддержавшим наше медиа денежными взносами. В марте мы запустили систему Donations, и более 4000 читателей поддержали нас деньгами. Список друзей LIGA.net можно увидеть по ссылке. Присоединяйтесь.

ИНСТРУКЦИЯ. Если вы действующий донатер LIGA.net

1. Зарегистрироваться

2. Прислать сюда (adfree@liga.net) свой e-mail, а также первые четыре и последние две цифры карты, с которой помогаете нам (ХХХХ ... ХХ)

3. Подождать. В течение 48 часов наши специалисты подключат вас к сервису.

Если вы помогаете нам на сумму от 30 грн, то получите постоянно обновляемое отключение рекламы ежемесячно с привязкой именно к донату. Если помогали разово (когда-либо), то получите в подарок месяц без рекламы (если платили 30 грн+) или год (если закидывали нам 300 грн+).

ИНСТРУКЦИЯ. Если вы впервые с нами

1. Зарегистрироваться

2. Выбрать вариант подписки / подтвердить регистрацию

3. Подождать (процессинг, связанный с картой, может занять пару минут)

3. Наслаждаться сайтом без рекламы!

В случае любых технических проблем / вопросов пишите нам сюда adfree@liga.net или в Фейсбук. Либо любому знакомому вам журналисту или сотруднику Лиги - мы все решим.

"Все мы знаем, что одна из главных статей доходов медиа - заработок от рекламы. При этом успешных бизнес-моделей в СМИ очень мало. Честные компании вынуждены ставить много рекламы, чтобы получить необходимый уровень доходов. При этом читатели страдают от навязчивых баннеров, поп-апов, фулскринов, видео-рекламы и прочих, - говорит СЕО Ligamedia, генеральный директор Группы Компаний ЛИГА Дмитрий Бондаренко. - Мы приняли решение предложить нашим читателям новый продукт - LIGA.net без рекламы".

"Наши читатели смогут получать супер-качественный контент любимого СМИ за честные деньги, а мы работаем в обычном режиме. Для удобства мы создали систему авторизации и оплаты, где каждый легко может подключить услугу LIGA Ad-Free. На ней наши планы не заканчиваются. Мы продолжаем работать над улучшением существующих продуктов и разработкой новых", - отметил Бондаренко.

"Мы долго спорили, какой должна быть цена LIGA Ad-Free. И очень хорошо, что приняли решение поставить минимальную. То есть очень близкую к себестоимости: столько рекламы может "насмотреть" очень активный читатель. Это честная для всех сделка, - говорит главный редактор LIGA.net Борис Давиденко. - И еще больше рад, что есть возможность подарить LIGA Ad-Free друзьям, поддержавшим нас деньгами в карантин".

Если хотите поддержать нас как донатеры, то вот здесь все варианты это сделать. И не забудьте посмотреть, кто уже вместе с нами. Там так много крутых людей! Мы благодарны каждому читателю за поддержку. Благодаря вам мы существуем и делаем свою работу.

Петр Шуклинов

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