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"Тихие соседи и всего 3,5 км до моря". В Одессе продают тюрьму за 223 млн грн

26.05.2021, 14:23
Южная исправительная колония в Одессе (источник - privatization.gov.ua)

В Одессе на продажу выставили Южную исправительную колонию № 51. Купить ее может любой желающий за 223 млн грн. Об этом рассказал в Facebook министр юстиции Денис Малюська, перечислив "основные преимущества покупки". 

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По словам Малюськи, инвестировав в тюрьму, вы вместе со зданием получите "шесть гектаров земли, подведенные коммуникации, тихих соседей и чудесный климат". 

Министр отметил, что колония находится "всего в 3,5 км от моря" и не использовалась по назначению с весны 2019 года после бунта заключенных и уничтожения большей части помещений пожаром. 

По информации с сайта Фонда госимущества, перечень имущества колонии состоит из 72 объектов недвижимости и внутренних коммуникаций. На объекте присутствует водоснабжение и канализация, а сама тюрьма находится в 5 км от центра города.

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Дарья Мостовая
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одесса видео тюрьма продажа исправительная колония Денис Малюська
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