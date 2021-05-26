"Тихие соседи и всего 3,5 км до моря". В Одессе продают тюрьму за 223 млн грн

В Одессе на продажу выставили Южную исправительную колонию № 51. Купить ее может любой желающий за 223 млн грн. Об этом рассказал в Facebook министр юстиции Денис Малюська, перечислив "основные преимущества покупки".

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По словам Малюськи, инвестировав в тюрьму, вы вместе со зданием получите "шесть гектаров земли, подведенные коммуникации, тихих соседей и чудесный климат".

Министр отметил, что колония находится "всего в 3,5 км от моря" и не использовалась по назначению с весны 2019 года после бунта заключенных и уничтожения большей части помещений пожаром.

По информации с сайта Фонда госимущества, перечень имущества колонии состоит из 72 объектов недвижимости и внутренних коммуникаций. На объекте присутствует водоснабжение и канализация, а сама тюрьма находится в 5 км от центра города.

В феврале 2021 года на продажу выставили исправительный центр в Ирпене.

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Дарья Мостовая

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