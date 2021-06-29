Топ-менеджера одного из стартапов Fozzy Group уволили после скандала в соцсетях
29.06.2021, 21:45
Магазин Сильпо (Фото: Facebook/Сильпо)
Группа компаний Fozzy Group сообщила о прекращении сотрудничества с Вячеславом Баранским, оказавшимся в центре скандала из-за вызвавших возмущение общественности публикаций в социальных сетях. Об этом сообщается в Facebook Fozzy Group.
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Как отмечается, руководство Fozzy Group провело личную встречу с Баранским, который занимал должность маркетинг-директора одного из стартапов группы.
По итогам встречи, Баранский прекратил работу в Fozzy Group.
В группе компаний подчеркнули, что не разделяют содержание и форму публикаций Баранского на его персональных страницах в социальных сетях.
- 27 июня общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал скриншоты из аккаунтов Баранского в соцсетях с записями, в которых он хвалит российского рэпера Басту, приехавшего с концертом в Киев, нецензурно отзывается о ношении вышиванок, и другие.
- Скриншоты вызвали возмущение пользователей соцсетей, многие призвали к бойкоту Fozzy Group (магазины Сільпо, Fozzy, Фора).
- На следующий день Баранский сложил полномочия в Fozzy Group.
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