Топ-менеджера одного из стартапов Fozzy Group уволили после скандала в соцсетях

Группа компаний Fozzy Group сообщила о прекращении сотрудничества с Вячеславом Баранским, оказавшимся в центре скандала из-за вызвавших возмущение общественности публикаций в социальных сетях. Об этом сообщается в Facebook Fozzy Group.

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Как отмечается, руководство Fozzy Group провело личную встречу с Баранским, который занимал должность маркетинг-директора одного из стартапов группы.

По итогам встречи, Баранский прекратил работу в Fozzy Group.

В группе компаний подчеркнули, что не разделяют содержание и форму публикаций Баранского на его персональных страницах в социальных сетях.

27 июня общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал скриншоты из аккаунтов Баранского в соцсетях с записями, в которых он хвалит российского рэпера Басту, приехавшего с концертом в Киев, нецензурно отзывается о ношении вышиванок, и другие.

Скриншоты вызвали возмущение пользователей соцсетей, многие призвали к бойкоту Fozzy Group (магазины Сільпо, Fozzy, Фора).

На следующий день Баранский сложил полномочия в Fozzy Group.

Наталия Медведева

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