Трех сотрудников СБУ подозревают в похищении IT-шника и вымогательстве $200 000 – ГБР

Государственного бюро расследований подозревает сотрудников Службы безопасности Украины в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, два сотрудника центрального аппарата СБУ и сотрудник территориального подразделения в октябре 2020 года незаконно задержали и долгое время удерживали иностранца, сотрудника IT-сферы, который якобы разыскивался в РФ за совершение преступления.

Сотрудники СБУ вымогали у него $200 000, били и запугивали, незаконно проникли в жилье и украли его вещи.

Как сообщают в ГБР, у иностранца не было нужной суммы, и он отдал мучителям 7,5 биткоина (на то время – около 2,1 млн грн). После этого злоумышленники подделали документы о времени и обстоятельствах его задержания и передали его Нацполиции.

В августе 2021 года сотрудники СБУ были отстранены от должностей и отправлены под домашний арест. Одному из них из-за нарушения процессуальных требований меру пресечения заменили на содержание под стражей.

Им предъявлено подозрение по статьям о насильственном исчезновении, краже с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти.

Санкция – лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

16 октября 2021 года в ГБР сообщили, что подозревают полицейских в Житомирской, Запорожской и Киевской областях в применении силы и издевательстве над подозреваемыми.

21 октября работника ГБР задержали сотрудники СБУ по подозрению в провокации подкупа.

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Виктория Найдёнова

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