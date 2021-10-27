UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трех сотрудников СБУ подозревают в похищении IT-шника и вымогательстве $200 000 – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 09:57
Трех сотрудников СБУ подозревают в похищении IT-шника и вымогательстве $200 000 – ГБР - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственного бюро расследований подозревает сотрудников Службы безопасности Украины в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, два сотрудника центрального аппарата СБУ и сотрудник территориального подразделения в октябре 2020 года незаконно задержали и долгое время удерживали иностранца, сотрудника IT-сферы, который якобы разыскивался в РФ за совершение преступления.

Сотрудники СБУ вымогали у него $200 000, били и запугивали, незаконно проникли в жилье и украли его вещи.

Как сообщают в ГБР, у иностранца не было нужной суммы, и он отдал мучителям 7,5 биткоина (на то время – около 2,1 млн грн). После этого злоумышленники подделали документы о времени и обстоятельствах его задержания и передали его Нацполиции.

В августе 2021 года сотрудники СБУ были отстранены от должностей и отправлены под домашний арест. Одному из них из-за нарушения процессуальных требований меру пресечения заменили на содержание под стражей.

Им предъявлено подозрение по статьям о насильственном исчезновении, краже с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти.

Санкция – лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

  • 16 октября 2021 года в ГБР сообщили, что подозревают полицейских в Житомирской, Запорожской и Киевской областях в применении силы и издевательстве над подозреваемыми.
  • 21 октября работника ГБР задержали сотрудники СБУ по подозрению в провокации подкупа.

Читайте также: "Хакер" выиграл дело у СБУ: суд заставляет Баканова опровергнуть публичные обвинения

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
похищение сбу биткоин гбр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 