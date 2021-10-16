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ГБР: В трех областях полицейские били людей и издевались над ними

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 10:11
ГБР: В трех областях полицейские били людей и издевались над ними - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Госбюро расследований изучает дела о превышении полномочий полицейскими в Житомирской, Запорожской и Киевской областях. Следователи подозревают правоохранителей в применении силы и издевательстве над подозреваемыми, сообщают в пресс-службе ГБР.

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В Житомирской области следователи ГБР расследуют дело об избиении 41-летнего мужчины в райотделе полиции. Его туда доставили якобы из-за совершения им мелкого хулиганства. Между мужчиной и оперуполномоченным возник словесный конфликт, в результате которого полицейский, говорят следователи ГБР, избил мужчину резиновой дубинкой прямо в холле райотдела. Это увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали скорую. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные побои. 

В этой же области ГБР подозревает инспектора патрульной полиции в избиении людей во время задержания. По их данным, инцидент произошел в ноябре 2020 года. Патрульный вместе с коллегой остановил авто в Житомире. Разговор правоохранителя с водителем перерос в конфликт, в результате которого полицейские задержали водителя, надели на него наручники и затем его якобы руками и ногами избил полицейский. "Также он ударил в лицо пассажира авто", уточняют в ведомстве. 

В Запорожье патрульные безосновательно остановили женщину и мужчину, а затем якобы приказали последнему раздеться. 

ГБР: В трех областях полицейские били людей и издевались над ними

Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, но "продолжили издеваться над ним и бить": "Они выкручивали потерпевшему уши и пальцы, били по голове, телу, ногах. Мужчина получил телесные повреждения". 

А в Киевской области о подозрении сообщили инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, который якобы избил нарушителя ПДД. По данным ГБР, в ночь с 9 на 10 октября патрульные остановили авто, водитель которого повернул на светофоре на красный. Правоохранители решили, что водитель пьян и начали выписывать ему штраф, хотя не провели соответствующий тест. 

"Во время оформления протокола и изъятия водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто. После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, потом полицейские надели наручники. На просьбу мужчины не бить его и извинения правоохранитель не реагировал и продолжал избиение", – говорят в ГБР. 

Всем подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы. 

Владислав Сердюк
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Нацполиция издевательства гбр
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