Треть украинцев считают 2021 год успешным — опрос "Рейтинга"

Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов. Еще половине удалось частично реализовать планы, и только 13% сказали, что им ничего не удалось. Таковы результаты итогового годового онлайн-опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Также украинцы оценили успешность этого года: для каждого третьего год был успешным, для половины посредственным, и только для каждого десятого – совсем не успешный.

Почти 40% украинцев говорят, что удовлетворены своей жизнью, еще 30% – скорее удовлетворены, около 20% – не очень удовлетворены и 11% – недовольны совсем. Несколько чаще о том, что они удовлетворены жизнью, говорили младшие опрошенные и мужчины. Также чем выше опрошенные оценивают свой доход, тем успешнее на их взгляд был их год.

В то же время более 40% опрошенных в этом году часто испытывали стресс. Еще 29% – иногда были в стрессе, 22% – редко или очень редко и всего 7% – никогда. Чаще об ощущениях стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.

Интересно, что в 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим заметно чаще, чем любовь к себе. Относительно часто чувствовали радость, печаль и гнев. Еще реже – удивление, а реже всего – страх.

В целом чем чаще люди испытывали эмоции радости и любви, тем более успешным они оценивают свой год, довольны своей жизнью и меньше переживали стресс.

Самым популярным видом досуга в этом году был просмотр фильмов и сериалов, а также приготовление любимых блюд. Также популярным видом досуга было чтение или прослушивание книг и посещение гостей.

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Вадим Ребрина

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