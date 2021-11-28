Треть умирают до 65 лет. Население Украины может сократиться до 35 млн к 2050 году – ООН
Население Украины может сократиться до 35 млн к 2050 году, примерно треть украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Об этом говорится в аналитической справке ООН о демографических процессах в Украине.
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"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году", – говорится в документе.
Основными причинами сокращения населения Украины в ООН называют:
– низкий коэффициент рождаемости;
– высокий уровень смертности;
– постоянный рост внешней миграции.
В ООН отмечают, что треть украинцев умирают в возрасте до 65 лет – и половину из этих смертей можно было бы предотвратить. Поведение с высоким риском и неинфекционные болезни являются одними из основных причин высокого уровня смертности, особенно среди мужчин, говорится в отчете.
Кроме того сообщается, что пятую часть населения составляют люди старше 60 лет – к 2050-му эта цифра возрастет до 36%, а количество рабочей силы сократится на 30%.
В ООН ожидают, что расходы на потребности пожилых людей в Украине будут расти с одним из самых быстрых темпов в Европе, они будут составлять 25% ВВП к 2050-му.
Среди причин низкой рождаемости отмечаются низкий уровень достатка и отсутствие у женщин возможностей объединять карьеру и уход за детьми.
В ООН также говорят, что по примерным оценкам, 3 млн украинских работников находятся за границей. Миграцию стимулируют высокий уровень бедности, трудности с поиском работы с достойной оплатой, политические, социальные факторы, а также фактор безопасности, говорится в документе.
Полную аналитическую справку можно посмотреть по ссылке.
- Последняя перепись населения Украины проходила в 2001 году. Тогда общая численность населения составила 48,457 млн человек.
- В январе 2021 года академик Элла Либанова оценила население Украины в 38 млн человек. По ее словам, перепись будет стоить около 5 млрд грн.
- В сентябре 2021-го премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что перепись населения в Украине будет проведена в 2023 году с помощью "сверхсовременных" цифровых технологий.
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