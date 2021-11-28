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Треть умирают до 65 лет. Население Украины может сократиться до 35 млн к 2050 году – ООН

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 12:41
Треть умирают до 65 лет. Население Украины может сократиться до 35 млн к 2050 году – ООН - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Население Украины может сократиться до 35 млн к 2050 году, примерно треть украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Об этом говорится в аналитической справке ООН о демографических процессах в Украине.

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"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году", – говорится в документе.

Основными причинами сокращения населения Украины в ООН называют:

– низкий коэффициент рождаемости;

– высокий уровень смертности;

– постоянный рост внешней миграции.

В ООН отмечают, что треть украинцев умирают в возрасте до 65 лет – и половину из этих смертей можно было бы предотвратить. Поведение с высоким риском и неинфекционные болезни являются одними из основных причин высокого уровня смертности, особенно среди мужчин, говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что пятую часть населения составляют люди старше 60 лет – к 2050-му эта цифра возрастет до 36%, а количество рабочей силы сократится на 30%.

В ООН ожидают, что расходы на потребности пожилых людей в Украине будут расти с одним из самых быстрых темпов в Европе, они будут составлять 25% ВВП к 2050-му.

Среди причин низкой рождаемости отмечаются низкий уровень достатка и отсутствие у женщин возможностей объединять карьеру и уход за детьми.

В ООН также говорят, что по примерным оценкам, 3 млн украинских работников находятся за границей. Миграцию стимулируют высокий уровень бедности, трудности с поиском работы с достойной оплатой, политические, социальные факторы, а также фактор безопасности, говорится в документе.

Полную аналитическую справку можно посмотреть по ссылке.

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Марк Сировой
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ООН украинцы демография смертность население рождаемость миграция
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