Твит японского миллиардера и будущего космотуриста побил рекорд

Юсаку Маедзава (фото - instagram.com/yusaku2020)

Сообщение японского миллиардера Юсаку Маедзавы в Twitter побило рекорд по количеству ретвитов в истории соцсети. Об этом сообщает BBC.

Миллиардер вытеснил с первого места американца, который ранее лидировал, благодаря твиту о куриных наггетсах.

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Отмечается, что твит Маедзавы, размещенный 5 января, был переопубликован уже более четырех миллионов раз.

В своем сообщении основатель японского онлайн-магазина одежды Zozo Inc пообещал разделить $925 тыс. между сотней пользователей, которые распространят его твит.

BBC предполагает, что Маедзава таким образом решил отметить гигантские прибыли, которые получил его магазин от продаж во время новогодних праздников.

Ранее рекорд по ретвитов в Twitter принадлежал Картеру Уилкинсону, который в 2017 году попросил у пользователей помочь ему набрать 18 миллионов ретвитов, чтобы он мог в течение года бесплатно есть куриные наггетсы в сети фастфуда Wendy's. Однако ему удалось лишь набрать 3,5 миллиона ретвитов.

В сентябре соосбщалось, что компания SpaceX Илона Маска нашла человека, который станет первым в истории космическим туристом и отправится в полет вокруг Луны на ракете Big Falcon Heavy. Позже стало известно, что это японский миллиардер Юсаку Маедзава.