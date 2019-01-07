Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.01.2019, 19:28

Твит японского миллиардера и будущего космотуриста побил рекорд

Твит японского миллиардера и будущего космотуриста побил рекорд - Фото
Юсаку Маедзава (фото - instagram.com/yusaku2020)

Маедзава пообещал разделить $925 тыс. между сотней пользователей, которые распространят его твит

Реклама
Реклама

Сообщение японского миллиардера Юсаку Маедзавы в Twitter побило рекорд по количеству ретвитов в истории соцсети. Об этом сообщает BBC.

Миллиардер вытеснил с первого места американца, который ранее лидировал, благодаря твиту о куриных наггетсах.

Реклама

Отмечается, что твит Маедзавы, размещенный 5 января, был переопубликован уже более четырех миллионов раз.

В своем сообщении основатель японского онлайн-магазина одежды Zozo Inc пообещал разделить $925 тыс. между сотней пользователей, которые распространят его твит.

BBC предполагает, что Маедзава таким образом решил отметить гигантские прибыли, которые получил его магазин от продаж во время новогодних праздников.

Ранее рекорд по ретвитов в Twitter принадлежал Картеру Уилкинсону, который в 2017 году попросил у пользователей помочь ему набрать 18 миллионов ретвитов, чтобы он мог в течение года бесплатно есть куриные наггетсы в сети фастфуда Wendy's. Однако ему удалось лишь набрать 3,5 миллиона ретвитов.

В сентябре соосбщалось, что компания SpaceX Илона Маска нашла человека, который станет первым в истории космическим туристом и отправится в полет вокруг Луны на ракете Big Falcon Heavy. Позже стало известно, что это японский миллиардер Юсаку Маедзава.

Отправить:
Распечатать:
Теги: twitter, рекорд, соцсети, Юсаку Маедзава
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 