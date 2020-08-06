Twitter будет отмечать аккаунты чиновников и государственных СМИ

Сейчас отмечают аккаунты, касающиеся пяти стран – постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США

Сегодня, 6 августа, Twitter объявила, что будет отмечать аккаунты, которые ведут чиновники, государственные органы, а также учетные записи государственных или связанных с государствами средств информации, их главных редакторов и старших сотрудников. Об этом сообщается в блоге Twitter.

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Как отмечается, это сделано для большей прозрачности и облегчения коммуникации между пользователями Twitter и представителями государства.

Сейчас отмечают аккаунты, касающиеся пяти стран – постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США.

Личные аккаунты глав государств (в том числе президента США Дональда Трампа) отметок не получили, но, например, официальные аккаунты Белого дома или британского премьера их имеют.

Уточняется, что государственными или связанными с государством СМИ считаются такие, в которых государство осуществляет прямой редакционный контроль. Если редакции, даже при условии финансирования из государственных средств, работают независимо, они не получают соответствующей отметки.

Ранее похожую политику ввела корпорация Facebook.

Ранее сегодня сообщалось, что во втором квартале 2020 года в рамках кампании по борьбе с дезинформацией с сервиса YouTube было удалено более 2500 каналов , связанных с Россией, Китаем и Ираном.

Наталия Медведева

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