Twitter будет отмечать аккаунты чиновников и государственных СМИ
Сейчас отмечают аккаунты, касающиеся пяти стран – постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США
Сегодня, 6 августа, Twitter объявила, что будет отмечать аккаунты, которые ведут чиновники, государственные органы, а также учетные записи государственных или связанных с государствами средств информации, их главных редакторов и старших сотрудников. Об этом сообщается в блоге Twitter.
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Как отмечается, это сделано для большей прозрачности и облегчения коммуникации между пользователями Twitter и представителями государства.
Сейчас отмечают аккаунты, касающиеся пяти стран – постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США.
Личные аккаунты глав государств (в том числе президента США Дональда Трампа) отметок не получили, но, например, официальные аккаунты Белого дома или британского премьера их имеют.
Уточняется, что государственными или связанными с государством СМИ считаются такие, в которых государство осуществляет прямой редакционный контроль. Если редакции, даже при условии финансирования из государственных средств, работают независимо, они не получают соответствующей отметки.
Ранее похожую политику ввела корпорация Facebook.
- Ранее сегодня сообщалось, что во втором квартале 2020 года в рамках кампании по борьбе с дезинформацией с сервиса YouTube было удалено более 2500 каналов, связанных с Россией, Китаем и Ираном.
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