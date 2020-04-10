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У Зеленского объяснили феномен Николаевской области, где нет больных COVID-19

У Зеленского объяснили феномен Николаевской области, где нет больных COVID-19 - Фото
Николаев (Фото: пресс-служба полиции Николаевской области)
10.04.2020, 13:50

В Николаевской области, где еще нет ни одного зафиксированного случая COVID-19, проводится очень маленькое количество тестов

В Николаевской области, где еще нет ни одного зафиксированного случая COVID-19, проводится очень маленькое количество тестов, а также есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

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Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, где особое внимание обратили именно на Николаевскую область. 

Зеленскому рассказали, что там проводится очень маленькое количество тестов, "к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы".

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больны COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал Зеленский.

  • 7 апреля стало известно, что в Николаевской области нет ни одного заболевшего коронавирусом. Этот феномен решили изучить вирусологи. 
  • 9 апреля сообщалось, что Минздрава не увидел нарушений в Николаевской области: тесты на COVID-19 делают правильно.
Владислав Сердюк
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