Убийство Ноздровской. Сегодня суд: ее мать ищет поддержки – фото со Стерненко

Убийство юриста Ноздровской всколыхнуло страну на рубеже 2017-2018 годов, но до сих пор никто не понес наказание. Ее мать просит прийти сегодня в суд

Сегодня, 9 июля в 13:00, Шевченковский райсуд Киева соберется на рассмотрение дела об убийстве юриста Ирины Ноздровской в канун нового 2018 года, которое всколыхнуло Украину, и по которому все еще нет осужденных.

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Ее мать Екатерина Дуняк, которая два года ходит по судам, чтобы добиться справедливости, побывала и на суде по Сергею Стерненко, о чем он сообщил у себя в Facebook. Она просит журналистов и неравнодушных людей прийти на заседание суда. Чтобы туда пропустили, нужно иметь с собой паспорт. Дело №363/3282/18 рассмотрят судьи Слободянюк П. Л. и Сидоров Е. В.

По словам Стерненко, которого обвиняют в убийстве одного из двух напавших на него, мать Ноздровской говорила ему, что "если бы только ее дочь могла защищаться от нападения, как защищался я, она была бы жива, и что ей больно смотреть, как наказывают не убийц, а того, кто смог выжить".

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Он посетовал, что к делу Ноздровской угасает интерес общества, что "очень плохо в условиях нашей пендельной демократии", и призвал людей прийти в суд, если есть возможность, а журналистов – осветить, что сейчас происходит с делом.

"Потому что ее мать теряет всякую надежду на правосудие. Так быть не должно. Поддержите ее, пожалуйста", - резюмировал он.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело 38-летней юриста Ирины Ноздровской, которая пропала за несколько дней до этого.

нашли На теле были многочисленные ножевые ранения.

8 января подозрение в убийстве было объявлено Юрию Россошанскому - отцу Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской.

объявлено Юрию Россошанскому Его причастность подтвердила экспертиза ДНК: на теле убитой обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому.

Он сознался в преступлении.

15 августа 2018-го обвинения против Россошанского-отца передали в суд , но до сих пор никакого вердикта нет.

Он позднее изменил свои показания: говорит, что не он убивал, а его "заставили сознаться".

По мнению Дуняк, Россошанский-отец был на месте убийства, но убивали ее дочь другие люди.

24 октября 2018-го Россошанского-младшего приговорили к семи годам тюрьмы без права на амнистию.

Евгений Пилипенко

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