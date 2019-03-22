Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.03.2019, 19:39

Ученым удалось с помощью лазера "выключить" алкоголизм у крыс

Ученым удалось с помощью лазера "выключить" алкоголизм у крыс - Фото
Фото: ЕРА

В отношении людей этот метод пока не может быть применен

Реклама
Реклама

Американским ученым из Института Скриппс в Калифорнии удалось вылечить крыс от алкоголизма, вживив в их мозг оптоволокно и включив лазер, блокирующий нейроны, отвечающие за формирование и поддержание зависимости. Об этом со ссылкой на Digital Trends сообщает ВВС.

Как отмечается, лечение оказалось настолько эффективным, что ученые сравнили это с "выключением" зависимости.

Реклама

"Вживив в мозг оптоволокно и включив лазер, блокирующий конкретные нейроны [отвечающие за формирование и поддержание зависимости], нам удалось резко снизить не только употребление алкоголя, но и физические проявления синдрома отмены", - сказал один из авторов исследования Оливье Джордж.

Ученые говорят, что алкоголизм у людей и животных развивается похожим образом.

Принципиальную роль в этом процессе играет сравнительно небольшой кластер нервных клеток (CeA, или центральное ядро миндалевидного тела). При хроническом алкоголизме нормальная связь между этими нейронами нарушается, у пациента развивается синдром отмены.

Во время предыдущих опытов выяснили, что активация CeA у крыс-алкоголиков приводит к росту употребления алкоголя. Ученые решили выяснить, есть ли обратная связь, заблокировав работу этих нейронов.

В результате, согласно результатам эксперимента, крысы не только начинали существенно меньше пить, но и не проявляли признаков болезненной абстиненции.

В отношении людей этот метод пока не может быть применен.

"В нашей работе использованы передовые технологии, которые пока еще не одобрены для использования на людях. Так что до того времени, как в мозг алкоголикам для контроля над пагубной зависимостью можно будет вживлять оптоволокно, может пройти еще лет 15-30", - сказал Джордж.

Согласно исследованию университета Питтсбурга, люди, живущие в более холодных регионах с меньшим количеством солнечного света, пьют больше алкоголя, чем люди из теплых районов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, медицина, алкоголизм, алкоголь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 