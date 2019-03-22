Ученым удалось с помощью лазера "выключить" алкоголизм у крыс

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Американским ученым из Института Скриппс в Калифорнии удалось вылечить крыс от алкоголизма, вживив в их мозг оптоволокно и включив лазер, блокирующий нейроны, отвечающие за формирование и поддержание зависимости. Об этом со ссылкой на Digital Trends сообщает ВВС.

Как отмечается, лечение оказалось настолько эффективным, что ученые сравнили это с "выключением" зависимости.

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"Вживив в мозг оптоволокно и включив лазер, блокирующий конкретные нейроны [отвечающие за формирование и поддержание зависимости], нам удалось резко снизить не только употребление алкоголя, но и физические проявления синдрома отмены", - сказал один из авторов исследования Оливье Джордж.

Ученые говорят, что алкоголизм у людей и животных развивается похожим образом.

Принципиальную роль в этом процессе играет сравнительно небольшой кластер нервных клеток (CeA, или центральное ядро миндалевидного тела). При хроническом алкоголизме нормальная связь между этими нейронами нарушается, у пациента развивается синдром отмены.

Во время предыдущих опытов выяснили, что активация CeA у крыс-алкоголиков приводит к росту употребления алкоголя. Ученые решили выяснить, есть ли обратная связь, заблокировав работу этих нейронов.

В результате, согласно результатам эксперимента, крысы не только начинали существенно меньше пить, но и не проявляли признаков болезненной абстиненции.

В отношении людей этот метод пока не может быть применен.

"В нашей работе использованы передовые технологии, которые пока еще не одобрены для использования на людях. Так что до того времени, как в мозг алкоголикам для контроля над пагубной зависимостью можно будет вживлять оптоволокно, может пройти еще лет 15-30", - сказал Джордж.

Согласно исследованию университета Питтсбурга, люди, живущие в более холодных регионах с меньшим количеством солнечного света, пьют больше алкоголя, чем люди из теплых районов.