Украина и Венгрия открыли пункты пропуска на границе - правила пересечения

Граница Украина - Венгрия (фото - ГПС)

На границе Украины и Венгрии с 1:00 29 июня заработали четыре пункта пропуска: Вилок - Тисабеч, Лужанка - Берегшурань, Косино - Барабаш и Звонково - Лонья. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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По состоянию на 8 утра границу пересекли 625 человек: 440 выехали из Украины и 185 – въехали.

Отмечается, что при въезде в Венгрию не направляют на карантин украинцев, которые въезжают в пограничную зону (не глубже 30 км внутрь Венгрии) не дольше чем на 24 часа.

Также не обязаны проходить карантин украинцы, пересекающие Венгрию транзитом. Такие люди должны иметь при себе подтверждающий транзитную цель документ:

- документ о постоянном месте проживания,

- разрешение на пребывание;

- вид на жительство;

- визу на длительное трудоустройство;

- иной подтверждающий документ, выданный официальным органом страны назначения.

Также транзитные путешествующие обязаны дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Вчера сообщалось, что были изменены правила обсервации при въезде из-за границы в Украину. Теперь обсервация или самоизоляция будет прекращаться, если человек, прибывший из страны с широким распространением коронавируса, сдаст отрицательный ПЦР-тест на патоген.

Иностранцев и апатридов без страховки в Украину пускать не будут. Исключение – лица постоянно приживающие в Украине, беженцы и нуждающиеся в дополнительной помощи.

Украина вошла в предварительный список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешен въезд в Евросоюз. По данным Euronews,

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