В МВД рассказали об изменениях в правилах обсервации при пересечении границы

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Кабмин внес изменения в постановление о карантинных мерах в связи с распространением коронавируса. В частности, изменены условия самоизоляции и обсервации при пересечении границы и полиса страхования. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что изменения предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации человека, прибывшего из страны или являющегося гражданином страны с широким распространением коронавируса, в случае получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного после пересечения государственной границы.

То же касается граждан, пересекающих пункты въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и Крыма. Кроме того, не подлежат самоизоляции работники Красного Креста, аккредитованных в Украине дипмиссий, участники внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов вместе с одним сопровождающим каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Сообщается, что иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования будет отказано в пересечении госграницы. Уточняется, что это не касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, а также лиц, признанных беженцами, или нуждающихся в дополнительной защите.

25 июня ВОЗ внесла Украину в список из 11 стран, где "ускоренное распространение привело к значительной вспышке" коронавируса.

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