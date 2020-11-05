Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве – Степанов
Запланировано сотрудничество по решению проблемы чрезмерно высокой заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине
Украина и Всемирная организация здравоохранения подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, в соглашении определена "дорожная карта" дальнейшей совместной работы Минздрава и ВОЗ. В частности, запланировано сотрудничество по решению проблемы чрезмерно высокой заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине.
Как отмечается, из-за пандемии COVID-19 подписание соглашения прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене.
15 октября ВОЗ сообщила, что из-за пандемии COVID-19 осложнилась борьба с распространением туберкулеза, это может привести к росту смертности от этой болезни.
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