"Украина, невероятная песня". Победитель Евровидения назвал своего фаворита конкурса

Победитель Евровидения, фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид, заявил, что ему больше всего понравилось выступление Украины, которую представляла группа Go_A с песней "Шум". Об этом он заявил на пресс-конференции после финала конкурса.

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Журналист поинтересовался, какое выступление ему больше всего понравилось.

"Украина! Украина, да. Невероятная песня", – ответил Дамиано Давид.

На выступление Go_A отреагировал в Instagram и президент Владимир Зеленский.

"Крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательная продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", – написал он.

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Вчера в Роттердаме состоялся финал конкурса Евровидение. Победителем стала итальянская группа Maneskin с песней "Zitti E Buoni". Украинская группа Go_A заняла пятое место с песней "Шум".

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Марк Сировой

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