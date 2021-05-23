12 баллов от пяти стран. Сколько набрала Go_A на Евровидении в голосовании зрителей
Группа Go_A, которая представляла Украину не Евровидении с песней "Шум", получила от зрителей пять оценок в 12 баллов. Об этом говорится в результатах голосования, опубликованных на сайте конкурса.
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Украина заняла пятое место и суммарно набрала 364 балла. От зрителей Go_A получила 267 баллов – второй результат среди 26 финалистов. От жюри – 97, девятый результат.
Украина получила баллы зрителей от всех стран-участниц конкурса. Они распределились так:
12 – от Израиля, Франции, Италии, Польши, Литвы;
10 – от Австралии, Бельгии, Португалии, Финляндии, Молдовы и Чехии;
8 – от Ирландии, Азербайджана, Сербии, Хорватии и Исландии;
7 – от Словении, Австрии, России и Румынии;
6 – от Испании, Грузии, Латвии, Кипра и Болгарии;
5 – от Норвегии, Нидерландов, Сан-Марино, Греции и Эстонии;
4 – от Германии, Великобритании, Албании, Швеции и Северной Македонии;
2 – от Швейцарии;
1 – от Дании и Мальты.
А вот разбивка по странам голосов от жюри:
12 – от Литвы;
10 – от Бельгии;
8 – от Швеции;
7 – от Грузии и Латвии;
6 – от Ирландии и Азербайджана;
5 – от Румынии, Германии, Австралии и Мальты;
4 – от Эстонии и Израиля;
3 – от Нидерландов, Исландии и Норвегии;
2 – от Португалии;
1 – от Греции и Италии.
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На этой инфографике можно посмотреть, как отличалось голосование за Украину жюри и телезрителей по странам. Маленьким красным овалом выделены баллы от зрителей, синим – от жюри. Нажимайте на картинку, чтобы увеличить.
А здесь представлено голосование Украины за другие страны: цифры в синем овале – от зрителей, в красном – от жюри.
- Вчера в Роттердаме состоялся финал конкурса Евровидение. Победителем стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni". Украинская группа Go_A заняла пятое место с песней "Шум".
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