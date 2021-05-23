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12 баллов от пяти стран. Сколько набрала Go_A на Евровидении в голосовании зрителей

23.05.2021, 11:21
12 баллов от пяти стран. Сколько набрала Go_A на Евровидении в голосовании зрителей - Фото
Группа Go_A на Евровидении (фото - Go-A Band, Facebook)

Группа Go_A, которая представляла Украину не Евровидении с песней "Шум", получила от зрителей пять оценок в 12 баллов. Об этом говорится в результатах голосования, опубликованных на сайте конкурса.

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Украина заняла пятое место и суммарно набрала 364 балла. От зрителей Go_A получила 267 баллов – второй результат среди 26 финалистов. От жюри – 97, девятый результат.

Украина получила баллы зрителей от всех стран-участниц конкурса. Они распределились так:

12 – от Израиля, Франции, Италии, Польши, Литвы;

10 – от Австралии, Бельгии, Португалии, Финляндии, Молдовы и Чехии;

8 – от Ирландии, Азербайджана, Сербии, Хорватии и Исландии;

7 – от Словении, Австрии, России и Румынии;

6 – от Испании, Грузии, Латвии, Кипра и Болгарии;

5 – от Норвегии, Нидерландов, Сан-Марино, Греции и Эстонии;

4 – от Германии, Великобритании, Албании, Швеции и Северной Македонии;

2 – от Швейцарии;

1 – от Дании и Мальты.

А вот разбивка по странам голосов от жюри:

12 – от Литвы;

10 – от Бельгии;

8 – от Швеции;

7 – от Грузии и Латвии;

6 – от Ирландии и Азербайджана;

5 – от Румынии, Германии, Австралии и Мальты;

4 – от Эстонии и Израиля;

3 – от Нидерландов, Исландии и Норвегии;

2 – от Португалии;

1 – от Греции и Италии.

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На этой инфографике можно посмотреть, как отличалось голосование за Украину жюри и телезрителей по странам. Маленьким красным овалом выделены баллы от зрителей, синим – от жюри. Нажимайте на картинку, чтобы увеличить.

А здесь представлено голосование Украины за другие страны: цифры в синем овале – от зрителей, в красном – от жюри.

Марк Сировой
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голосование евровидение жюри Go-A зрители
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