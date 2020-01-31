Украина оптимистичнее США, но пессимистичнее Албании - КМИС

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Украина заняла 15-е место по уровню оптимизма среди 46 стран, опередив, в частности, США (18-е место) и отстав от Албании и Перу (2-е и 1-е места соответственно). Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии и ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International.

Со своими показателями на фоне других стран Украина, хотя и не выглядит слишком оптимистичной, но резко поднялась вверх по сравнению с индексом оптимизма в 2018 году (на 4 пп).

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Фото: сайт КМИС

На лучшее в 2020 году в Украине надеются 42%, тогда как худшего ожидают 17% опрошенных. 26% считают, что ничего не изменится. Это самый высокий уровень оптимизма за пять лет, он превысил достаточно высокий показатель 2015 года.

Если сравнить украинцев с россиянами, то украинцы достаточно оптимистичными - 25 пп. против 2 пп. у граждан РФ.

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Фото: сайт КМИС

Gallup International каждый год с 2013 года проводит глобальный опрос под лозунгом Конец года. В 2019 году в исследовании приняли участие более 45 000 жителей из 46 стран мира. Исследователи считают, что эти результаты можно экстраполировать на всех жителей Земли.

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