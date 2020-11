Украинская стартапер вошла в топ-100 женщин года по версии BBC

Уроженка Украины, стартапер и основатель компании Flurosat, Анастасия Волкова вошла в список топ-100 женщин года по версии ВВС.

Украинское бюро BBC отмечает, что компания Волковой предоставляет технологические услуги фермерам из разных стран мира.

Flurosat с помощью искусственного интеллекта анализирует спутниковые снимки полей и по подписке предоставляет фермерам рекомендации по ведению хозяйства. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранних этапах.

"Мы даем фермерам рекомендации – говорим, например, что вот в этой части поля растения обезвожены. А на другой – истощены и нуждаются удобрений", – объясняла Волкова.

