Украинская стартапер вошла в топ-100 женщин года по версии BBC

Уроженка Украины, стартапер и основатель компании Flurosat, Анастасия Волкова вошла в список топ-100 женщин года по версии ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинское бюро BBC отмечает, что компания Волковой предоставляет технологические услуги фермерам из разных стран мира.

Flurosat с помощью искусственного интеллекта анализирует спутниковые снимки полей и по подписке предоставляет фермерам рекомендации по ведению хозяйства. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранних этапах.

"Мы даем фермерам рекомендации – говорим, например, что вот в этой части поля растения обезвожены. А на другой – истощены и нуждаются удобрений", – объясняла Волкова.

Читайте таже: Выборы в США. Уроженка Украины избрана в Конгресс от республиканцев

As we reach the end of harvest in the northern hemisphere, now is the time to look back at 2020 data.



Look back at crop stress alerts on your soybean fields to identify weed pockets in May-early June.



Get started today: https://t.co/fLA6sdOt66 pic.twitter.com/PgO69it1fo — FluroSat (@FluroSat) November 23, 2020

На сайте компании указано, что у нее есть четыре штаб-квартиры: в Киеве, Сиднее, Сан-Франциско и Куритибе. Среди инвесторов и доновор компании указаны венчурный фонд Microsoft, Space Angels, Main Sequence Ventures, Air Tree и другие компании.

В этом году журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review включил Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.

BBC отмечает, что Волкова получила первое образование в Национальном авиационном университете Киева, затем получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, а в 2015-м переехала в Австралию, где продолжила заниматься наукой.

В 2018-м Волкова защитила докторскую диссертацию в Сиднейском технологическом университете, после чего была основана Flurosat.

Читайте также: В топ-10 аэропортов Европы попали четыре из России и три из Турции

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.