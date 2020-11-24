Украинская стартапер вошла в топ-100 женщин года по версии BBC
Уроженка Украины, стартапер и основатель компании Flurosat, Анастасия Волкова вошла в список топ-100 женщин года по версии ВВС.
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Украинское бюро BBC отмечает, что компания Волковой предоставляет технологические услуги фермерам из разных стран мира.
Flurosat с помощью искусственного интеллекта анализирует спутниковые снимки полей и по подписке предоставляет фермерам рекомендации по ведению хозяйства. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранних этапах.
"Мы даем фермерам рекомендации – говорим, например, что вот в этой части поля растения обезвожены. А на другой – истощены и нуждаются удобрений", – объясняла Волкова.
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As we reach the end of harvest in the northern hemisphere, now is the time to look back at 2020 data.— FluroSat (@FluroSat) November 23, 2020
Look back at crop stress alerts on your soybean fields to identify weed pockets in May-early June.
Get started today: https://t.co/fLA6sdOt66 pic.twitter.com/PgO69it1fo
На сайте компании указано, что у нее есть четыре штаб-квартиры: в Киеве, Сиднее, Сан-Франциско и Куритибе. Среди инвесторов и доновор компании указаны венчурный фонд Microsoft, Space Angels, Main Sequence Ventures, Air Tree и другие компании.
В этом году журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review включил Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.
- BBC отмечает, что Волкова получила первое образование в Национальном авиационном университете Киева, затем получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, а в 2015-м переехала в Австралию, где продолжила заниматься наукой.
- В 2018-м Волкова защитила докторскую диссертацию в Сиднейском технологическом университете, после чего была основана Flurosat.
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