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Украинская стартапер вошла в топ-100 женщин года по версии BBC

24.11.2020, 14:12
Украинская стартапер вошла в топ-100 женщин года по версии BBC - Фото
Анстасия Волкова - в центре (фото - FluroSat, Facebook)

Уроженка Украины, стартапер и основатель компании Flurosat, Анастасия Волкова вошла в список топ-100 женщин года по версии ВВС.

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Украинское бюро BBC отмечает, что компания Волковой предоставляет технологические услуги фермерам из разных стран мира.

Flurosat с помощью искусственного интеллекта анализирует спутниковые снимки полей и по подписке предоставляет фермерам рекомендации по ведению хозяйства. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранних этапах.

"Мы даем фермерам рекомендации – говорим, например, что вот в этой части поля растения обезвожены. А на другой – истощены и нуждаются удобрений", – объясняла Волкова.

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На сайте компании указано, что у нее есть четыре штаб-квартиры: в Киеве, Сиднее, Сан-Франциско и Куритибе. Среди инвесторов и доновор компании указаны венчурный фонд Microsoft, Space Angels, Main Sequence Ventures, Air Tree и другие компании.

В этом году журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review включил Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.

  • BBC отмечает, что Волкова получила первое образование в Национальном авиационном университете Киева, затем получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, а в 2015-м переехала в Австралию, где продолжила заниматься наукой.
  • В 2018-м Волкова защитила докторскую диссертацию в Сиднейском технологическом университете, после чего была основана Flurosat.

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Марк Сировой
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