Украинские ученые примут участие в работе над израильской вакциной от COVID-19

Киев и Тель-Авив договорились о совместной работе израильских и украинских ученых над изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Израиле.

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Как отмечается, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с израильским министром здравоохранения Юлием Эдельштейном.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках борьбы с пандемией.

Эдельштейн отметил, что израильская сторона окажет всестороннее содействие в быстром получении Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждения FDA или находятся на окончательной стадии его получения.

Собеседники договорились изучить вопрос относительно квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках в Израиле.

Также обсуждали развития сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере медицинского туризма в обоих направлениях.

12 декабря Украина получила от проекта COVAX одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Это значит, что дополнительно, к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина получит более 8 млн. доз бесплатно.

Наталия Медведева

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