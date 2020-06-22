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Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды: карта

Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды: карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
22.06.2020, 08:49

Сегодня по всей территории страны пройдут дожди

По данным Укргидрометцентра, 22 июня в Украине, кроме восточной части, ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской и Прикарпатья областях сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По Киеву и области днем 22 июня - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Карта погоды на 22 июня

Карта погоды на 22 июня (фото - meteo.gov.ua)

Cиноптик Наталья Диденко уточнила, что ветер преимущественно северо-восточный.

Температура воздуха в Украине + 26, + 30 градусов, на западе + 23, + 27 градусов.

В Киеве  ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни, шквалы и местами град, днем ​​до +29 градусов.

"Во вторник-среду жара ослабеет, температура воздуха снизится до + 23 + 26 градусов, однако во второй половине недели снова начнет повышаться", - уточнила Диденко.

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Арина Толина
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