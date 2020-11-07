Словакия временно закрывает пункты пропуска на границе с Украиной

В Госпогранслужбе уточнили, что пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений на границе со Словакией

В связи с ростом количества больных коронавирусом с 09:00 (по киевскому времени, – ред.) 9 ноября будет временно закрыт словацкий пункт пропуска Вельке Слеменце, с украинской стороны – Малые Селменцы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска Убля, с украинской стороны – Малый Березный.

В пункте пропуска Вишне Немецкое, с украинской стороны – Ужгород, пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Все путешествующие при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

"От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются в Словакию транзитом", – уточнили в Госпогранслужбе

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

1 ноября сообщалось, что почти половина всего населения Словакии сдала тест на COVID-19 в первый день общенационального тестирования.

Арина Толина

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