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Украинцев призвали не посещать центр Барселоны из-за беспорядков

Украинцев призвали не посещать центр Барселоны из-за беспорядков - Фото
Фото: ЕРА
14.10.2019, 21:04

Украинцев призвали также следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт "Эль Прат"

Украинцам рекомендуют избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций в связи с массовыми акциями протеста. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Барселоне.

Кроме того украинцев призвали следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт "Эль Прат". Сейчас аэропорт частично заблокирован манифестантами, поэтому возможны задержки/отмены некоторых рейсов, в том числе в Украину.

По информации AP, из-за протестов в "Эль Прате" уже отменили 67 рейсов.

В консульстве также порекомендовали неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, в частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов.

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Эль Прат протест испания Барселона Каталония
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