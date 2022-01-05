Украинцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов

Посольство Украины в Казахстане советует украинцам воздержаться от поездок в страну из-за массовых протестов, где требуют снижения цен на газ и ухода из политики экспрезидента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 5 по 19 января 2022 в Казахстане ввели чрезвычайное положение в городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Украинцам, уже находящимся на территории страны, рекомендуют не посещать места массового скопления людей на этот период.

В случае необходимости можно обратиться по телефону "горячей линии" посольства: +7(705)7556610.

LIGA.net в реальном времени следит за происходящим в Казахстане. Все самое важное и интересное собрали в хронике по ссылке.

2 января 2021 года в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко возросшие цены на сжиженный газ, но затем требования стали политическими.

Утром 5 января президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, провел кадровые изменения в своей администрации и поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и топливо на 180 дней.

В Алматы и других городах Казахстана продолжаются протесты, невзирая на отставку правительства. Протестующие штурмуют акимат в Алматы (местную администрацию).

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.