Украинцы жалуются на ситуацию в экономике. Виноватой считают власть – Рейтинг

Большинство опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, а 43% ожидают худшего и в будущем

63% украинцев считают, что экономическая ситуация в стране за последние шесть месяцев ухудшилась. 57% опрошенных считают, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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Только 7% респондентов считают, что ситуация в экономике Украины улучшилась. 26% не почувствовали никаких изменений. 49% респондентов говорят, что ощутили ухудшение экономической ситуации в собственной семье. 6% почувствовали улучшение, а 44% считают, что ничего не изменилось.

При этом 43% украинцев считают, что экономическая ситуация в будущем ухудшится. Противоположного мнения придерживаются 15%. 32% не ожидают никаких изменений в экономике Украины в ближайшие полгода.

57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. 26% заявили, что виной всему коронавирус. Также среди возможных причин экономического кризиса 8% опрошенных назвали войну на Донбассе.

Опрос проводился 3-6 сентября среди 2000 украинцев по всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов. Метод проведения опроса - личное интервью. Погрешность составляет не более 2,2%.

В июне по результатам июньского опроса группы Рейтинг преобладающими эмоциями украинцев были надежда и разочарование.

В июле, по данным Рейтинга, большинство опрошенных также считали, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, а 40% не ожидали ничего хорошего и в будущем.

Владислав Сердюк

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