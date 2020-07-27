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Украинцы считают причиной экономического кризиса некомпетентность власти - опрос

27.07.2020, 11:44
Украинцы считают причиной экономического кризиса некомпетентность власти - опрос - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Большинство опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась и почти половина украинцев не ждет ничего хорошего и в будущем

Большая часть украинцев считают, что экономическая ситуация в стране за последние шесть месяцев ухудшилась и причиной этому является некомпетентность власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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Большинство опрошенных (60%) считают, что экономическая ситуация в стране за последние полгода ухудшилась, улучшения почувствовали около 8% респондентов и еще 25% считают, что ничего не изменилось.

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Экономическая ситуация за последние полгода (ratinggroup.uа)

Главной причиной такого положения дел в стране большинство респондентов (60%) назвали некомпетентность власти, а четверть опрошенных заявили, что виной всему коронавирус. Также среди возможных причин экономического кризиса участники опроса называли войну на Донбассе.

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Причины экономического кризиса (ratinggroup.ua)

При этом в отношении будущих прогнозов настроения украинцев более оптимистичны: ухудшения ситуации ожидают только 40% опрошенных, 35% считают, что все останется так, как есть, и еще 17% надеются, что все изменится к лучшему. Вместе с тем, пока что главной эмоцией респондентов остается разочарование - его испытывает около 43% украинцев, а надежду на лучшее - только 26%.

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Прогнозы по экономической ситуации (ratinggroup.ua)

Опрос проводился 15-20 июля среди 2000 украинцев в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов. Метод проведения опроса - личное интервью. Статистическая погрешность составляет не более 2,2%. 

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Дарья Мостовая
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