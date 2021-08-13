Украину ждут теплые выходные, почти без осадков: карта
13.08.2021, 14:10
Фото: LIGA.net
В ближайшие три дня в большинстве областей Украины ожидается сухая теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Ночами ожидается температура +10..+17 градусов, на побережье морей до +20. Днем завтра, 14 августа, +24..+29, в Закарпатской области до +31.
15-16 августа +27..+32, на юго-востоке Украины до +34.
Солнечная и теплая погода установится в Украине благодаря антициклону Elfi, сообщают синоптики.
- 12 августа 2021 года на Сицилии была зафиксирована рекордная для Европы температура +48,8 градусов.
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